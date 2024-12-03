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12:01, 3 декабря 2024Бывший СССР

Пашинян назвал главные причины миграции из Армении

Пашинян назвал конфликты со странами региона причиной миграции из Армении
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Dmitry Astakhov / Pool / Reuters

Основной причиной миграции из Армении являются существующие конфликты со странами региона. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает ТАСС.

По словам политика, с 1990-х годов в числе причин миграции из Армении называют правовую, социальную несправедливость, бизнес-среду и отсутствие инфраструктуры. Однако, отметил Пашинян, в действительности это составляет не более 20 процентов от всех причин.

«Давайте наконец признаем, что основные причины миграции — это наши конфликтные отношения с окружающей средой, наша региональная политика», — добавил премьер-министр.

Пашинян также выразил мнение, что благодаря политике его правительства стоящие перед Арменией вызовы «отчасти решены, но появляются новые».

Ранее Пашинян называл причинами миграции из Армении сережку в ухе и кебаб. Об этом он заявлял после общения с гражданами Армении, переехавшими жить в Европу.

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