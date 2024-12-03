Пашинян назвал главные причины миграции из Армении

Пашинян назвал конфликты со странами региона причиной миграции из Армении

Основной причиной миграции из Армении являются существующие конфликты со странами региона. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает ТАСС.

По словам политика, с 1990-х годов в числе причин миграции из Армении называют правовую, социальную несправедливость, бизнес-среду и отсутствие инфраструктуры. Однако, отметил Пашинян, в действительности это составляет не более 20 процентов от всех причин.

«Давайте наконец признаем, что основные причины миграции — это наши конфликтные отношения с окружающей средой, наша региональная политика», — добавил премьер-министр.

Пашинян также выразил мнение, что благодаря политике его правительства стоящие перед Арменией вызовы «отчасти решены, но появляются новые».

Ранее Пашинян называл причинами миграции из Армении сережку в ухе и кебаб. Об этом он заявлял после общения с гражданами Армении, переехавшими жить в Европу.