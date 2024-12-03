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13:34, 3 декабря 2024Россия

Поклонская ответила на критику в свой адрес

Экс-прокурор Крыма Поклонская ответила на критику
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Советник Генпрокурора, экс-прокурор Крыма, бывшая депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила на критику в свой адрес. В интервью Daily Storm она заявила, что не считает ее таковой.

Поклонской задали вопрос о том, какие негативные комментарии в ее сторону она считает обоснованными. В качестве примера журналист привел высказывания священника РПЦ Павла Островского. Он ранее призвал держать детей подальше от Поклонской после урока о язычестве в одной из школ на подконтрольной России части Херсонской области.

Корреспондент также вспомнил высказывания телеведущей Ксении Собчак о Поклонской. В частности, в октябре 2024 года в Telegram-канале «Кровавая барыня» был раскритикован образ советника Генпрокурора.

«Начнем с того, что те примеры, которые вы привели, — это не критика. Скорее, у одного это оскорбление и невежество, на которые я научилась не обращать внимания, да и выглядит слишком жалко. У другой — просто поддержка контента», — ответила Поклонская.

Ранее Поклонская раскрыла подробности о скандальном уроке в зоне проведения специальной военной операции на Украине. По ее словам, она пересказала легенду о боге Торе из скандинавского пантеона, чтобы объяснить детям понятия защиты правды и чести.

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