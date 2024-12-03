Потомок Пушкина из Бельгии прокомментировал сносы памятников поэту

Потомок Пушкина из Бельгии осудил сносы памятников поэту

Потомок поэта Александра Пушкина из Бельгии, который является его тезкой, прокомментировал сносы памятников на Украине и в Прибалтике. Его слова передает РИА Новости.

«В Риге сняли памятник Пушкину. В Одессе памятник запаяли в какую-то коробку. Это ужас, мы не можем с этим согласиться, это нонсенс», — сказал он. Потомок поэта призвал не смешивать культуру с политикой.

Ранее памятник Пушкину снесли в Кривом Роге. Позже на месте снесенного монумента появилось послание. Неизвестнный оставил там надпись «Пушкин вечен, а вы — нет».