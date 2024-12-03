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07:37, 3 декабря 2024Культура

Потомок Пушкина из Бельгии прокомментировал сносы памятников поэту

Потомок Пушкина из Бельгии осудил сносы памятников поэту
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Потомок поэта Александра Пушкина из Бельгии, который является его тезкой, прокомментировал сносы памятников на Украине и в Прибалтике. Его слова передает РИА Новости.

«В Риге сняли памятник Пушкину. В Одессе памятник запаяли в какую-то коробку. Это ужас, мы не можем с этим согласиться, это нонсенс», — сказал он. Потомок поэта призвал не смешивать культуру с политикой.

Ранее памятник Пушкину снесли в Кривом Роге. Позже на месте снесенного монумента появилось послание. Неизвестнный оставил там надпись «Пушкин вечен, а вы — нет».

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