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20:23, 3 декабря 2024Интернет и СМИ

Познер назвал минус долгожительства

Владимир Познер заявил, что близкие и друзья долгожителей уходят раньше них
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Владимир Познер

Владимир Познер. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Известный советский и российский телеведущий и журналист Владимир Познер назвал минус долгожительства. На творческом вечере в Дубае, запись которого доступна в Telegram-канале «Дубай. Report», он заявил, что нередко близкие и друзья таких людей раньше уходят из жизни.

Познер, которому в апреле исполнилось 90 лет, заявил, что ему повезло в том, что, несмотря на возраст, он полноценно и активно живет. «Но есть другая сторона. Ты живешь долго, а твои близкие и друзья так долго не живут. И постепенно ты остаешься один», — заявил журналист.

Познер вспомнил, что с такой ситуацией столкнулась его тетя, прожившая 96 лет. При этом, добавил ведущий, в его окружении есть люди моложе него. «Когда мне было 70 лет, я полюбил женщину, которая на 21 год меня моложе. И мы вместе. И все мои друзья по крайней мере на 20 лет меня моложе», — заключил он.

Ранее журналист порассуждал о патриотизме. Отвечая на вопрос о том, считает ли он себя патриотом России, журналист призвал изучить его деятельность в стране.

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