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14:13, 6 ноября 2024Интернет и СМИ

Познер ответил на вопрос о патриотизме

Познер призвал изучить его деятельность в России в ответ на вопрос о патриотизме
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Телеведущий Владимир Познер в ответ на вопрос о том, считает ли он себя патриотом России, призвал изучить его деятельность в РФ. Его комментарий опубликовало издание «Абзац».

Журналист указал, что если читать Родиной страну, в которой человек родился, то ею для него является Франция. «Ну, так получилось, родился во Франции. Если есть вопрос, патриот ли я России, то говорю просто: посмотрите, что я сделал, живя в России, и ответьте сами на этот вопрос», — заключил Познер.

К телеведущему обратились за комментарием на фоне высказываний в его адрес режиссера Никиты Михалкова. В своем проекте «Бесогон» Михалков раскритиковал Познера за его фильм «Турецкая тетрадь», вышедший на Первом канале, а также за предыдущие высказывания о России.

В сентябре сообщалось, что Познер вернется на Первый канал с новой программой. Телеведущий счел эти сведения преувеличением и объяснил, что на телеканале будет выходить документальный фильм «Турецкая тетрадь», над которым он работал. Премьера проекта состоялась 14 октября.

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