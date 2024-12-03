Премьер Великобритании заявил о сильных позициях Украины на переговорах

Великобритания стремится создать максимально сильные позиции Украины на возможных переговорах с Россией по урегулированию конфликта. Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер, сообщает Sky News.
«Политика Великобритании направлена на то, чтобы создать для Украины максимально сильные позиции для переговоров. Мы хотим, чтобы Киев мог обеспечить прочный мир на своих условиях, гарантирующий безопасность, независимость и право выбирать собственное будущее», — отметил политик.
Стармер также добавил, что Лондон будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».
Ранее Стармер заявил, что для прекращения украинского конфликта нужны мирные переговоры, однако Великобритания продолжит вооружать Украину.