Премьер Великобритании заявил о сильных позициях Украины на переговорах

Стармер: Великобритания стремится создать сильные позиции Украины на переговорах

Великобритания стремится создать максимально сильные позиции Украины на возможных переговорах с Россией по урегулированию конфликта. Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер, сообщает Sky News.

«Политика Великобритании направлена ​​на то, чтобы создать для Украины максимально сильные позиции для переговоров. Мы хотим, чтобы Киев мог обеспечить прочный мир на своих условиях, гарантирующий безопасность, независимость и право выбирать собственное будущее», — отметил политик.

Стармер также добавил, что Лондон будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

Ранее Стармер заявил, что для прекращения украинского конфликта нужны мирные переговоры, однако Великобритания продолжит вооружать Украину.