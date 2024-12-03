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22:13, 3 декабря 2024Россия

Путин принял Мезенцева в Кремле

Песков: Путин встретился с секретарем Союзного государства Мезенцевым в Кремле
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Kremlin / Global Look Press

Президент России Владимир Путин встретился с секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, встреча Путина с Мезенцевым проходит в рамках подготовки к заседанию Высшего государственного совета в Минске, которое состоится в пятницу, 6 декабря.

«Владимир Путин принял в Кремле секретаря союзного государства Дмитрия Мезенцева в рамках подготовки к запланированному на пятницу госсовету», — сказал Песков.

Ранее Песков прокомментировал события в Южной Корее. «Ситуация тревожная. Внимательно наблюдаем», — высказался о ситуации официальный представитель Кремля.

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