Путин принял Мезенцева в Кремле

Песков: Путин встретился с секретарем Союзного государства Мезенцевым в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, встреча Путина с Мезенцевым проходит в рамках подготовки к заседанию Высшего государственного совета в Минске, которое состоится в пятницу, 6 декабря.

«Владимир Путин принял в Кремле секретаря союзного государства Дмитрия Мезенцева в рамках подготовки к запланированному на пятницу госсовету», — сказал Песков.

Ранее Песков прокомментировал события в Южной Корее. «Ситуация тревожная. Внимательно наблюдаем», — высказался о ситуации официальный представитель Кремля.