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19:33, 3 декабря 2024Россия

Путин рассказал бойцам СВО о желающих уничтожить Россию

Путин: о стратегическом поражении России говорят желающие ее уничтожить
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС / kremlin.ru

О стратегическом поражении России говорят те, кто желает ее уничтожить. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с бойцами Вооруженных сил России, получившими увечья в ходе специальной военной операции (СВО), в Центре инновационных технологий в ортопедии. Видео беседы опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства поблагодарил военнослужащих, которые проходят реабилитацию после установки протезов, за их смелость и готовность рискнуть жизнями и здоровьем, защищая интересы России. Путин подчеркнул, что это не просто слова. «Вы слышали тысячу раз уже, когда кто-то говорит со стороны: "Надо нанести России стратегическое поражение". Это что такое? Уничтожить!», — сказал президент.

Он подчеркнул, что так было на протяжении всей истории России, однако всегда находились люди, встающие на ее защиту.

Ранее Путин заявил, что НАТО из политического альянса превратилась в военный и готовится нанести России стратегическое поражение. По его словам, США намеренно вывели на передний план военную составляющую Североатлантического альянса.

ЖЗЛ
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