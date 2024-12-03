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20:14, 3 декабря 2024Мир

Путин указал Эрдогану на необходимость поддерживать законную власть в Сирии

Путин в беседе с Эрдоганом подчеркнул важность поддерживать власть в Сирии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости / kremlin.ru

С учетом сложившейся ситуации в Сирии необходимо оказывать поддержку легитимной власти в арабской республике, заявил президент России Владимир Путин своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в телефонном разговоре. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Кремля.

«Путин акцентировал необходимость скорейшего прекращения террористической агрессии против сирийского государства», — указали в канцелярии.

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Глава РФ также подчеркнул важность содействия «усилиям законных властей по восстановлению стабильности и конституционного порядка на всей территории страны» и призвал сотрудничать турецкую сторону «с использованием имеющихся у Анкары возможностей в регионе».

Ранее прошедший телефонный разговор прокомментировали в пресс-службе турецкого президента. Эрдоган, в свою очередь, отметил, что «сирийский режим должен быть вовлечен в процесс политического решения в этом процессе».

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