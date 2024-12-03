Путин указал Эрдогану на необходимость поддерживать законную власть в Сирии

Путин в беседе с Эрдоганом подчеркнул важность поддерживать власть в Сирии

С учетом сложившейся ситуации в Сирии необходимо оказывать поддержку легитимной власти в арабской республике, заявил президент России Владимир Путин своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в телефонном разговоре. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Кремля.

«Путин акцентировал необходимость скорейшего прекращения террористической агрессии против сирийского государства», — указали в канцелярии.

Глава РФ также подчеркнул важность содействия «усилиям законных властей по восстановлению стабильности и конституционного порядка на всей территории страны» и призвал сотрудничать турецкую сторону «с использованием имеющихся у Анкары возможностей в регионе».

Ранее прошедший телефонный разговор прокомментировали в пресс-службе турецкого президента. Эрдоган, в свою очередь, отметил, что «сирийский режим должен быть вовлечен в процесс политического решения в этом процессе».