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20:35, 3 декабря 2024Экономика

Развеян миф об экологичности искусственных новогодних елок

Эколог Каюмов: искусственная новогодняя елка считается самой опасной для планеты
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Искусственная новогодняя елка, несмотря на возможность многоразового использования, считается самой опасной для планеты. Миф об экологичности неживого праздничного дерева развеял председатель совета экоцентра «Дронт», эколог Асхат Каюмов в беседе с «Газетой.Ru».

«Экологичнее — никакая. Далее, по убывающей экологичности, — новогодний букет из еловых веток, заготовленных со срубленных при законной заготовке древесины деревьев. Затем — естественная елка со специальных плантаций или срубленная под руководством специалистов лесного хозяйства в лесном массиве. И уж в самом конце, самая неэкологичная — искусственная», — рассказал специалист.

Каюмов пояснил, что искусственные елки делают из пластика — их нельзя утилизировать естественным образом, поэтому чаще всего они годами гниют на свалках и отравляют окружающую среду. «Такая елка будет медленно рассыпаться на микропластик, который уже стал серьезной общемировой проблемой», — заключил эколог.

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