Развеян миф об экологичности искусственных новогодних елок

Эколог Каюмов: искусственная новогодняя елка считается самой опасной для планеты

Искусственная новогодняя елка, несмотря на возможность многоразового использования, считается самой опасной для планеты. Миф об экологичности неживого праздничного дерева развеял председатель совета экоцентра «Дронт», эколог Асхат Каюмов в беседе с «Газетой.Ru».

«Экологичнее — никакая. Далее, по убывающей экологичности, — новогодний букет из еловых веток, заготовленных со срубленных при законной заготовке древесины деревьев. Затем — естественная елка со специальных плантаций или срубленная под руководством специалистов лесного хозяйства в лесном массиве. И уж в самом конце, самая неэкологичная — искусственная», — рассказал специалист.

Каюмов пояснил, что искусственные елки делают из пластика — их нельзя утилизировать естественным образом, поэтому чаще всего они годами гниют на свалках и отравляют окружающую среду. «Такая елка будет медленно рассыпаться на микропластик, который уже стал серьезной общемировой проблемой», — заключил эколог.