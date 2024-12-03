Россия нарастила закупки лекарств у Японии

Россия в октябре нарастила закупки лекарств у Японии в девять раз

Россия в октябре нарастила покупки лекарств у Японии по сравнению с предшествующим месяцем в девять раз — до 10,17 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что пока это второй по величине показатель в текущем году — августовские поставки были в 1,5 раза выше.

Всего в середине осени Япония поставила зарубежным покупателям лекарств на 425,7 миллиона долларов — их крупнейшим покупателем стали США (49 процентов всего экспорта). На втором месте — Китай (19 процентов поставок), на третьем — Южная Корея (пять процентов).

Ранее стало известно, что в 2024 году поставки антирезусного иммуноглобулина в Россию упали на 71 процент в годовом выражении. На 5 августа в России оставалось больше 65 тысяч упаковок антирезусного иммуноглобулина.