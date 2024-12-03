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15:42, 3 декабря 2024Путешествия

Россиянам раскрыли способ сэкономить на отдыхе в Египте

TourDom: отдохнуть недорого в отелях Египта можно в начале и середине декабря
Алина Черненко

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Относительно недорого отдохнуть в популярных отелях Египта можно, если отправиться в путешествие в начале или середине декабря. Способ сэкономить на поездке на Красное море раскрыл портал TourDom.

По данным агрегаторов, тур с размещением в отеле Sunrise Royal Makadi Resort в Хургаде с заездом 8 декабря стоит 220 тысяч рублей на двоих. При этом за отдых в этом же отеле на новогодних каникулах с вылетом из Москвы 30 декабря придется отдать уже 340 тысяч рублей.

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Недельный тур с проживанием в премиальном отеле Rixos Premium Seagate в Шарм-эш-Шейхе с вылетом 8 декабря можно забронировать за 298 тысяч рублей. Этот же вариант с вылетом 28 декабря стоит уже на 70 процентов дороже — 500 тысяч рублей.

Ранее россиянам предложили недорогой отдых в санаториях страны после Нового года. Эксперты туроператора «Алеан» отметили, что во второй половине зимы можно будет сэкономить до 20 процентов стоимости путевки.

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