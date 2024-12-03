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16:39, 3 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин предстанет перед судом за незаконную рубку елок для родственников

В Хабаровском крае осудят мужчину за незаконную рубку елок
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Хабаровском крае осудят местного жителя за незаконную рубку новогодних елок. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статье 260 («Незаконная рубка лесных насаждений») УК РФ.

По данным ведомства, сотрудники полиции обнаружили подозреваемого в момент спиливания верхушек пихт в лесу рядом с селом Святогорье. В ходе досмотра было обнаружена и изъята 21 макушка деревьев и две ручные пилы. Ущерб превысил 100 тысяч рублей. Со слов задержанного, он пилил их для подарков родственникам.

Ранее сообщалось, что в российском регионе задержали 15 человек за незаконную вырубку леса.

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