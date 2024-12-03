Россиянин сломал ногу пытавшейся подружиться с его возлюбленной гостье

В Амурской области мужчина сломал ногу гостье, устроившей с ним ссору

В Амурской области 37-летний россиянин предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 1 июня обвиняемый собрал у себя дома в городе Тында компанию знакомых для общения и совместного употребления алкоголя. В ходе общения одна из гостей, перебравшая с алкоголем начала обвинять хозяина квартиры в том, что тот мешает ей подружиться со своей возлюбленной. Возмущенный внезапно начавшийся ссорой, хозяин ударил гостью кулаком в лицо, отчего та потеряла равновесие, упала и сломала ногу.

После задержания, обвиняемый признал вину в полном объеме и в содеянном раскаялся. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Якутии суд рассмотрит дело в отношении местного жителя, избившего знакомого.