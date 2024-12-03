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15:28, 3 декабря 2024Экономика

Российского чиновника приговорили к тюрьме за мошенничество и отпустили

В Нижнем Новгороде чиновника Куклаева приговорили к двум годам тюрьмы
Александра Качан (Редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Экс-начальника управления по капитальному строительству Нижнего Новгорода Сергея Куклаева приговорили к двум годам и двум месяцам лишения свободы, однако отпустили. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Куклаева обвиняли в мошенничестве при выполнении работ по благоустройству парка «Швейцария» и других объектов — он подписывал фальшивые акты, чтобы сэкономить выделенные деньги. Чиновника взяли под стражу в ноября 2022-го, в ходе расследования статью изменили на злоупотребление полномочиями. Куклаев признал свою вину.

Суд учел время, которое бывший глава УКСа провел в СИЗО и под домашним арестом. В результате чиновника освободили в зале суда.

Ранее сообщалось, что бывший замминистра транспорта Алексей Семенов был арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

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