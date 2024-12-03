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16:28, 3 декабря 2024Путешествия

РЖД выразили готовность обсудить запрет алкоголя в поездах

РЖД выразили готовность обсудить запрет алкоголя в поездах дальнего следования
Алина Черненко

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В «Российских железных дорогах» (РЖД) выразили готовность обсудить запрет на распитие алкоголя в поездах дальнего следования. Об этом заявил замглавы компании Иван Колесников, его слова приводит ТАСС.

С его точки зрения, в этом вопросе важна работа с экспертами. Колесников пояснил, что общий комментарий возможен только после того, как будут озвучены все точки зрения. Замглавы компании также подчеркнул, что ее представители должны будут ответить на вопросы, поставленные законодателями, а после — определиться с принятием решения.

Ранее в РЖД заявили, что не планируют разрешать пассажирам курить в поездах. Более того, существует вероятность увеличения размера штрафа за это нарушение.

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