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15:55, 3 декабря 2024Путешествия

В РЖД оценили идею разрешить курить в поездах

В РЖД заявили, что не планируют разрешать курить в поездах
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ

В «Российских железных дорогах» (РЖД) заявили, что не планируют разрешать пассажирам курить в поездах. Эту идею оценил замглавы холдинга Иван Колесников, его слова передает ТАСС.

Более того, возможно, что размер штрафа за это будет увеличен. Для этого нужно изучить статистику, объяснил Колесников.

Ранее на сайте РЖД появилась возможность просматривать фото интерьеров вагонов разных типов перед покупкой билетов. Сейчас опция доступна только на некоторых рейсах, но в будущем ее планируют расширить на все направления.

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