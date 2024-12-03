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01:59, 3 декабря 2024Мир

Шольц раскрыл тайну своего взятого в Киев чемодана

Канцлер ФРГ Шольц раскрыл тайну своего чемодана, с которым приехал в Киев
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскрыл тайну своего большого серебристого чемодана Rimowa, с которым приехал в Киев. Об этом сообщает ТАСС.

Пользователи сети шутили, что в нем находятся термос с кофе и бутерброды. Также были предположения, что в чемодане вооружения для Украины на сумму 650 миллионов евро, об отправке которых ранее объявил канцлер.

Однако на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским одна из журналисток спросила Шольца, что в чемодане. «Насколько подробно вы хотите это знать?», — ответил канцлер.

После он рассказал, что там лежат дорожные принадлежности, белье и «еще некоторые вещи, которые нужны».

Ранее Владимир Зеленский раскрыл подробности длинной беседы с канцлером Олафом Шольцем, посетившим с визитом Киев. Политик назвал встречу одной из самых длинных среди двусторонних, она прошла в особом формате и продлилась более двух с половиной часов. Вся тематика, имеющая значение для двух стран, была обсуждена.

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