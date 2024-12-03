Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:01, 3 декабря 2024Мир

Сотрудник Конгресса США принес на работу боеприпасы и был арестован

CNN: сотрудник Конгресса США принес на работу боеприпасы, полиция его арестовала
Семен Александров (редактор)

Фото: Valerie Plesch / dpa / Globallookpress.com

Сотрудник Конгресса США Майкл Хопкинс принес на работу в сумке боеприпасы и был арестован полицией. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на предоставленное заявление.

По словам Хопкинса, который занимает пост директора по коммуникациям члена палаты представителей от Демократической партии Джо Морелла, он забыл, что в его сумке находятся четыре магазина с 11 патронами.

Полиция Капитолия арестовала сотрудника, ему предъявлены обвинения в незаконном хранении боеприпасов.

Ранее стало известно, что Министерство юстиции США намерено отправить под арест участников штурма Капитолия, которые применяли насилие в отношении полиции и журналистов, до инаугурации избранного президента страны Дональда Трампа. Сам политик заявил о безусловной готовности рассмотреть вопрос о помиловании каждого участника беспорядков в Капитолии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы их всех погасили». Российский танк прорвал оборону ВСУ с поврежденной башней. Как ему это удалось?

      Заработал последний участок российско-китайского газопровода

      В России мигранта отправили в тюрьму за финансирование сирийских террористов

      В Китае начали блокировать платежи банков из нового санкционного списка

      Лучшего классного руководителя России обвинили в избиении десятилетней девочки

      На Украине обвинили Шольца во лжи после его послания Путину

      В Ровенской области сообщили о повреждении энергоинфраструктуры

      Отцу четырех насмерть отравившихся в Красноярском крае детей избрали меру пресечения

      В НАТО решили проигнорировать просьбу Украины

      Трамп пригрозил ХАМАС адской расплатой из-за заложников в Газе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше