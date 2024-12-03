Сотрудник Конгресса США принес на работу боеприпасы и был арестован

CNN: сотрудник Конгресса США принес на работу боеприпасы, полиция его арестовала

Сотрудник Конгресса США Майкл Хопкинс принес на работу в сумке боеприпасы и был арестован полицией. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на предоставленное заявление.

По словам Хопкинса, который занимает пост директора по коммуникациям члена палаты представителей от Демократической партии Джо Морелла, он забыл, что в его сумке находятся четыре магазина с 11 патронами.

Полиция Капитолия арестовала сотрудника, ему предъявлены обвинения в незаконном хранении боеприпасов.

Ранее стало известно, что Министерство юстиции США намерено отправить под арест участников штурма Капитолия, которые применяли насилие в отношении полиции и журналистов, до инаугурации избранного президента страны Дональда Трампа. Сам политик заявил о безусловной готовности рассмотреть вопрос о помиловании каждого участника беспорядков в Капитолии.