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15:25, 3 декабря 2024Экономика

Стал известен владелец самой дорогой квартиры в Москве

Shot: самая дорогая квартира в Москве принадлежит экс-невестке Бориса Зубицкого
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самая дорогая квартира в Москве принадлежит экс-невестке депутата и миллиардера Бориса Зубицкого, бизнесвумен Виктории Казак. Владелец элитного объекта жилья стал известен Telegram-каналу Shot.

В 2017 за наследство Зубицкого, основавшего кузбасский Промышленно-металлургический холдинг с основным активом ПАО «Кокс», начался спор между его сыновьями Евгением и Андреем, в который втянулась и жена последнего — Виктория Казак. Вскоре после этого супруг передал ей 16 процентов акций компании «Кокс» и начались разбирательства последней с Евгением Зубицким. Однако спустя четыре года женщина отозвала иски, продала принадлежавшую ей долю в «Коксе» (100 миллионов долларов) и вышла из компании. В том же 2021-м году Казак стала владелицей квартиры в центре Москвы, которая ранее принадлежала ее свекру Зубицкому.

В данный момент элитная недвижимость выставлена на продажу. В канале отметили, что для оформления ипотеки для покупки объекта с первоначальным взносом 1 миллиард рублей по ставке 21 процент на 20 лет ежемесячный платеж будет составлять 58 миллионов рублей.

Ранее в этот же день в Москве нашли самую дорогую квартиру стоимостью 4,3 миллиарда рублей. Двухуровневый пентхаус расположен в элитном жилом комплексе в Бутиковском переулке у набережной Москвы-реки.

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