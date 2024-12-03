Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:06, 3 декабря 2024Путешествия

Стала известна судьба выдворенного за беспорядки на круизном лайнере россиянина

Swan Hellenic разрешила конфликт с выдворенным с круизного лайнера россиянином
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Swan Hellenic

Круизная компания Swan Hellenic разрешила конфликт с выдворенным с лайнера за беспорядки россиянином Ильей Строковым. Судьба пассажира стала известна агентству РИА Новости.

При этом мужчина отказался раскрывать детали договоренностей. «Комментировать ничего нельзя, — пояснил он. — Единственное, что могу сказать: решение вопроса меня устраивает. Конфликт исчерпан».

Ранее сообщалось, что Строкова сняли с круизного лайнера SH Diana, который прервал тур в Антарктиду из-за неисправностей. По словам пассажира, капитан корабля лично подошел к нему во время завтрака и попросил покинуть судно в течение получаса. Причиной якобы стали беспорядки, в которых виновен россиянин.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Парламент Абхазии отклонил скандальное соглашение с Россией. Из-за него бушевали протесты и ушел в отставку президент

      Минобороны России сообщило о сотнях уничтоженных бойцах ВСУ под Курском

      Стало известно о выпавших на ходу из маршрутки в российском городе детях

      Жителям Подмосковья пообещали ледяной дождь

      Израиль пригрозил глубоким заходом в Ливан

      «Лента.ру» запустила акцию помощи бездомным животным «Cделай доброе мяу!»

      Директора российского магазина задержали за расправу над покупателем-вором

      Стала известна судьба выдворенного за беспорядки на круизном лайнере россиянина

      Россиянин ушел на СВО, был ранен и не получил за это ни рубля

      На Балтфлоте более 40 кораблей отработают задачи в базе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше