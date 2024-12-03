Стала известна судьба выдворенного за беспорядки на круизном лайнере россиянина

Swan Hellenic разрешила конфликт с выдворенным с круизного лайнера россиянином

Круизная компания Swan Hellenic разрешила конфликт с выдворенным с лайнера за беспорядки россиянином Ильей Строковым. Судьба пассажира стала известна агентству РИА Новости.

При этом мужчина отказался раскрывать детали договоренностей. «Комментировать ничего нельзя, — пояснил он. — Единственное, что могу сказать: решение вопроса меня устраивает. Конфликт исчерпан».

Ранее сообщалось, что Строкова сняли с круизного лайнера SH Diana, который прервал тур в Антарктиду из-за неисправностей. По словам пассажира, капитан корабля лично подошел к нему во время завтрака и попросил покинуть судно в течение получаса. Причиной якобы стали беспорядки, в которых виновен россиянин.