Стало известно о расходе БПЛА на уничтожение одного танка

«Известия»: на уничтожение одного танка противника расходуется до девяти БПЛА

На уничтожение одного танка противника в зоне специальной военной операции (СВО) может расходоваться до девяти дронов. Об этом газете «Известия» стало известно от оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным Кувалда.

«На один танк может хватить одного дрона, на другой можно потратить до девяти. Кстати, больше уходит на танки советского производства. Стараемся их сжигать полностью. Если этого не сделаем, то, скорее всего, его эвакуируют и восстановят», — сказал боец.

По его словам, в настоящее время в зоне СВО сложилась ситуация, при которой БПЛА противника находятся в небе 24 часа в сутки. При этом боец заметил, что «соотношение сил в противоборстве дронов сейчас на нашей стороне».

Ранее глава Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) Андрей Безруков сообщил, что российскими специалистами создан и проходит боевую апробацию разведывательно-ударный комплекс с системой лазерного наведения.

В ноябре президент «Калашникова» Алан Лушников сообщил, что концерн разработал новый дрон-камикадзе, который планируют к концу ноября испытать в зоне проведения СВО.