Стюардесса предложила сажать пассажиров в тюрьму за некоторые поступки в самолете

Стюардесса предложила сажать пассажиров в тюрьму за некоторые недопустимые поступки на борту самолета. Их она перечислила в TikTok, на что обратило внимание издание New York Post.

По словам Шер Киллоу, в первую очередь речь идет о «мэнспрединге» — так называют привычку мужчин сидеть в общественном транспорте, широко раздвинув ноги. Также бортпроводница пожаловалась на сильный запах духов от некоторых путешественников.

«Пахнуть чем-либо в самолете должно быть незаконно», — уверена девушка.

Аналогичное мнение у Киллоу о людях, которые любят находиться в самолете босиком. «Я вижу их ноги постоянно», — заключила она.

Ранее другая стюардесса назвала самый раздражающий вопрос пассажиров самолета во время полета. Бортпроводница Белла пожаловалась, что путешественники всегда спрашивают, какая выпивка есть на борту, хотя перед ними лежит меню.