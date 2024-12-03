Таранящий легковушки в российском городе трамвай сняли на видео

В Новосибирске трамвай снес два легковых автомобиля и попал на видео

В Новосибирске трамвай снес два легковых автомобиля и попал на видео. Кадры с таранящим легковушки общественным транспортом публикует Telegram-канал «АСТ-54».

На снятых видеорегистратором кадрах видно, как трамвай движется по рельсам на огромной скорости и даже не пытается затормозить перед машинами, вставшими перед ним на поворот.

В управлении МВД по городу подтвердили факт ДТП и сообщили, что в результате наезда пострадал один человек. По одной из версий, причиной аварии стали отказавшие тормоза трамвая.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске 71-летней женщине трамваем отрезало ноги. Пенсионерка переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора справа от трамвая, когда ее переехали.