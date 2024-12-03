Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:23, 3 декабря 2024Экономика

Темпы роста зарплат курьеров оценили

Superjob: зарплаты курьеров растут быстрее зарплат программистов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Средняя заработная плата пешего курьера в Москве за четыре года выросла на 100 процентов, а программиста — на 77 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы Superjob.

Отмечается, что в течение 2025 года в России будет появляться стабильно большее число вакансий для курьеров.

Специалисты связывают такой рост зарплат не только с развитием e-commerce и ростом популярности доставки, но и с распространением режима самозанятости. Уточняется, что так сервисы доставки экономят на налогах и имеют резервы для повышения ставок курьеров.

За год вакансий в службах доставки стало больше на 12 процентов, количество резюме увеличилось на семь процентов.

Ранее сообщалось, что в октябре в России искали на работу «фею праздника», «волка продаж» и других редких работников. Самые необычные вакансии назвали эксперты hh.ru.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Немецких журналистов удалили из зала во время встречи глав МИД Китая и Германии. До этого Бербок критиковала Пекин

      Тигр растерзал 21-летнюю девушку на глазах у фермеров

      Дачников предупредили об угрозе «зимних» штрафов

      В НАТО обсудят «Орешник»

      Женщина спросила мужа о возможных изменах в будущем и удивилась ответу

      В США раскрыли происхождение коронавируса

      Разработчик GTA рассказал секрет о кодах в игре

      В Китае заявили о вреде доллара для глобальной стабильности и порядка

      Трамп приедет на церемонию открытия Нотр-Дама после пожара

      Темпы роста зарплат курьеров оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше