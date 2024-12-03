Темпы роста зарплат курьеров оценили

Superjob: зарплаты курьеров растут быстрее зарплат программистов

Средняя заработная плата пешего курьера в Москве за четыре года выросла на 100 процентов, а программиста — на 77 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы Superjob.

Отмечается, что в течение 2025 года в России будет появляться стабильно большее число вакансий для курьеров.

Специалисты связывают такой рост зарплат не только с развитием e-commerce и ростом популярности доставки, но и с распространением режима самозанятости. Уточняется, что так сервисы доставки экономят на налогах и имеют резервы для повышения ставок курьеров.

За год вакансий в службах доставки стало больше на 12 процентов, количество резюме увеличилось на семь процентов.

Ранее сообщалось, что в октябре в России искали на работу «фею праздника», «волка продаж» и других редких работников. Самые необычные вакансии назвали эксперты hh.ru.