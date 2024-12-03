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01:53, 3 декабря 2024Мир

Трамп номинировал «одного из самых успешных бизнесменов» на должность посла в Британии

Трамп номинировал бизнесмена Стивенса на должность посла США в Британии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kyle Mazza / Globallookpress.com

Избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social рассказал, что номинировал предпринимателя Уоррена Стивенса на должность американского посла в Великобритании. По его словам, он является одним из наиболее успешных бизнесменов в Соединенных Штатах.

«Я рад объявить, что Уоррен Стивенс, один из самых успешных бизнесменов в стране, номинирован на должность посла США в Сент-Джеймсском дворе, в роли, в которой он будет выступать нашим представителем в Соединенном Королевстве», — заявил будущий хозяин Белого дома.

Трамп отметил, что мечтой Стивенса было служение США, добавив, что он будет представлять страну в одном «в государстве, являющемся одним из самых дорогих и любимых союзников Вашингтона».

Ранее избранный президент назначил бизнесмена Массада Булоса старшим советником по арабским и ближневосточным делам. Уточняется, что тот является тестем дочери Трампа от второй жены Марлы Мейплз — Тиффани.

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