Трамп номинировал «одного из самых успешных бизнесменов» на должность посла в Британии

Трамп номинировал бизнесмена Стивенса на должность посла США в Британии

Избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social рассказал, что номинировал предпринимателя Уоррена Стивенса на должность американского посла в Великобритании. По его словам, он является одним из наиболее успешных бизнесменов в Соединенных Штатах.

«Я рад объявить, что Уоррен Стивенс, один из самых успешных бизнесменов в стране, номинирован на должность посла США в Сент-Джеймсском дворе, в роли, в которой он будет выступать нашим представителем в Соединенном Королевстве», — заявил будущий хозяин Белого дома.

Трамп отметил, что мечтой Стивенса было служение США, добавив, что он будет представлять страну в одном «в государстве, являющемся одним из самых дорогих и любимых союзников Вашингтона».

Ранее избранный президент назначил бизнесмена Массада Булоса старшим советником по арабским и ближневосточным делам. Уточняется, что тот является тестем дочери Трампа от второй жены Марлы Мейплз — Тиффани.