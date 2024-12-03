Участник программы «Время героев» получил должность при правительстве Петербурга

Участник «Времени героев» Королев получил назначение в правительство Петербурга

Кавалер ордена Мужества и участник первого потока программы «Время героев» капитан 2-го ранга Николай Королев занял пост зампредседателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности при правительстве Санкт-Петербурга.

В мае 2024 года Королев принял участие в первом потоке президентской программы. Его наставником выступил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. После успешно пройденной стажировки военного пригласили на должность в правительстве города.

Королев выразил глубокую благодарность организаторам программы, заметив, что участие в ней позволило ему продолжить служить стране. «Здесь мы получаем ценные знания, которые передают сильнейшие профессионалы в своих областях, приобретаем новые навыки и умения. У нас сложилась команда, сплоченность которой растет с каждым днем. История нашей страны пишется сейчас, и мы готовы внести свой вклад», — подчеркнул он.

Военный добавил, что «Время первых» позволило ему иначе взглянуть на управление российскими городами. Он отметил, что данная программа позволяет раскрыть потенциал ее участников, который затем может быть использован на благо России.

Ранее сообщалось, что более 10 тысяч заявок подали на дополнительную регистрацию в программу «Время героев». Член Общественного совета Александр Карелин заявил, что столь большое количество военных, желающих принять участие, лишь подтверждает важность программы.