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00:37, 3 декабря 2024Мир

США поставят ВСУ очередную партию противопехотных мин

Блинкен: США в новом пакете поставят ВСУ очередную партию противопехотных мин
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

США передадут Украине очередную партию противопехотных мин в рамках нового пакета американской военной помощи. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, пишет РИА Новости.

«Она включает ракеты Stinger, боеприпасы для борьбы с беспилотниками, боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы 155-миллиметрового и 105-миллиметрового калибров», — отметил он. Кроме того, Вашингтон поставит Вооруженным силам Украины (ВСУ) нестойкие противопехотные мины и беспилотники.

Киеву передадут противотанковые системы Javelin и AT-4, ракеты TOW, стрелковое оружие и боеприпасы, предоставят услуги обучения и транспортировки.

Ранее Пентагон проинформировал Украину об ускорении поставок американских вооружений.

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