США поставят ВСУ очередную партию противопехотных мин

Блинкен: США в новом пакете поставят ВСУ очередную партию противопехотных мин

США передадут Украине очередную партию противопехотных мин в рамках нового пакета американской военной помощи. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, пишет РИА Новости.

«Она включает ракеты Stinger, боеприпасы для борьбы с беспилотниками, боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы 155-миллиметрового и 105-миллиметрового калибров», — отметил он. Кроме того, Вашингтон поставит Вооруженным силам Украины (ВСУ) нестойкие противопехотные мины и беспилотники.

Киеву передадут противотанковые системы Javelin и AT-4, ракеты TOW, стрелковое оружие и боеприпасы, предоставят услуги обучения и транспортировки.

Ранее Пентагон проинформировал Украину об ускорении поставок американских вооружений.