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19:25, 3 декабря 2024Моя страна

Ужин с мэром одного российского города разыграют на благотворительном аукционе

Ужин с мэром Екатеринбурга Орловым разыграют на благотворительном аукционе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Ужин с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым разыграют на благотворительном аукционе «Екатерининская ассамблея». Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей.

Организаторы рассказали, что покупатель сможет обсудить с главой российского города вопросы развития бизнеса, культуры и экономики в неформальной обстановке. По их словам, аукцион пройдет 6 декабря.

Уточняется, что на продажу выставят еще несколько лотов. Например, к покупке будет доступно настольное панно «Герб России», выполненное из красного самоцвета, золоченой литой бронзы и стразов. Кроме того, участники аукциона смогут приобрести картину Германа Метелева «Моцарт и Сальери».

Ранее сообщалось, что в России редкую монету эпохи Николая I продадут за миллионы рублей.

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