В деле подозреваемого в развратных действиях российского священника выявили новый эпизод

Следователи нашли новую жертву экс-священника Екатеринбургской епархии Сидорова

Следователи выявили еще один эпизод в уголовном деле бывшего священника Екатеринбургской епархии Даниила Сидорова, подозреваемого в развратных действиях в отношении студентки. Об этом сообщает E1 со ссылкой на источник.

По данным источника издания, еще одно нападение произошло в июле около одного из домов по улице Карла Маркса. Со слов девушки, злоумышленник приставал к ней на улице и пытался залезть в штаны. К счастью, ей удалось отбиться и убежать.

Потерпевшая увидела новость о поимке мужчины в средствах массовой информации и сама обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее суд в Екатеринбурге освободил священника, подозреваемого в развратных действиях в отношении студентки, из-под стражи.