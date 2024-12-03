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14:30, 3 декабря 2024Силовые структуры

В деле подозреваемого в развратных действиях российского священника выявили новый эпизод

Следователи нашли новую жертву экс-священника Екатеринбургской епархии Сидорова
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи выявили еще один эпизод в уголовном деле бывшего священника Екатеринбургской епархии Даниила Сидорова, подозреваемого в развратных действиях в отношении студентки. Об этом сообщает E1 со ссылкой на источник.

По данным источника издания, еще одно нападение произошло в июле около одного из домов по улице Карла Маркса. Со слов девушки, злоумышленник приставал к ней на улице и пытался залезть в штаны. К счастью, ей удалось отбиться и убежать.

Потерпевшая увидела новость о поимке мужчины в средствах массовой информации и сама обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее суд в Екатеринбурге освободил священника, подозреваемого в развратных действиях в отношении студентки, из-под стражи.

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