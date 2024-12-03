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17:44, 3 декабря 2024Бывший СССР

В Грузии опровергли слухи об отставке главы правящей партии

В «Грузинской мечте» опровергли слухи об отставке ее председателя Гарибашвили
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Juan Medina / Reuters

В правящей партии Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» опровергли слухи об отставке ее председателя экс-премьера Ираклия Гарибашвили. Об этом сообщает телекомпания «Мтавари архи».

«Не придумывайте. У вас неверная информация, данный вопрос даже не рассматривается», — заявил телекомпании один из членов партии Гия Вольский.

Ранее оппозиционная телекомпания «Мтавари архи» заявила о возможной отставке председателя правящей партии Грузии. На тот момент сообщалось, что Гарибашвили уже покинул «Грузинскую мечту».

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