В Грузии опровергли слухи об отставке главы правящей партии

В «Грузинской мечте» опровергли слухи об отставке ее председателя Гарибашвили

В правящей партии Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» опровергли слухи об отставке ее председателя экс-премьера Ираклия Гарибашвили. Об этом сообщает телекомпания «Мтавари архи».

«Не придумывайте. У вас неверная информация, данный вопрос даже не рассматривается», — заявил телекомпании один из членов партии Гия Вольский.

Ранее оппозиционная телекомпания «Мтавари архи» заявила о возможной отставке председателя правящей партии Грузии. На тот момент сообщалось, что Гарибашвили уже покинул «Грузинскую мечту».