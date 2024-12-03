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14:34, 3 декабря 2024Экономика

В Китае заявили о пошатнувшемся доверии к американским чипам

Китайская ассоциация автопроизводителей заявила о падении доверия к чипам из США
Вячеслав Агапов

Фото: Ellen Zhang / Reuters

В КНР заявили о падении доверия к американским чипам. Об этом со ссылкой на Китайскую ассоциацию автопроизводителей сообщает РИА Новости.

В ведомстве отмечают, что попытки американских властей злоупотреблять мерами экспортного контроля, устроить блокаду и надавить на Китай нарушают законы рыночной экономики и принципы честной конкуренции, подрывают международный торгово-экономический порядок, нарушают стабильность глобальных производственных цепочек, что в конечном итоге наносит ущерб интересам всех стран.

«Доверие и уверенность китайской автомобильной промышленности в закупке чипов у американских предприятий пошатнулись, американские автомобильные чипы больше не считаются надежными и безопасными», — пояснили в ассоциации.

В целях обеспечения безопасности и стабильности производственных и логистических цепочек автомобильной промышленности китайским автомобильным компаниям рекомендовали покупать американские чипы с осторожностью.

Днем ранее США ужесточили санкции против полупроводниковой промышленности и ИИ-разработок Китая. Администрация президента Байдена ввела новые меры экспортного контроля в отношении 24 видов оборудования для выпуска полупроводниковых компонентов. Они затронут поставки в КНР микросхем памяти с высокой пропускной способностью, используемых для производства чипов.

«Это самый жесткий контроль, который когда-либо вводили США, чтобы снизить способность КНР производить самые передовые чипы, которые Пекин использует для модернизации оборонного сектора», — пояснила министр торговли США Джина Раймондо.

В начале ноября в США потребовали от тайваньской компании по производству полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) прекратить поставки Китаю чипов, используемых в сфере ИИ. Эти меры американское Министерство торговли призвало принять уже с 11 ноября.

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