В Кремле анонсировали визит Путина в учреждения по помощи инвалидам СВО

Путин посетит учреждения по помощи инвалидам СВО

Президент России Владимир Путин посетит учреждения по помощи инвалидам специальной военной операции (СВО). Визит главы государства анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря российского президента, визит приурочен к Международному дню людей с инвалидностью. В первую очередь, Путин намерен посетить учреждения, связанные с протезированием и реабилитацией.

«Путин пообщается с теми, кто получил увечья и занимается протезированием в ходе СВО. Поэтому сегодня большую часть рабочего дня Путин уделит вопросу обеспечения всем необходимым инвалидов», — обозначил Песков.

Ранее Песков рассказывал о беседах Путина с участниками СВО без камер. По его словам, такие встречи проходят на постоянной основе.