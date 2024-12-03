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12:32, 3 декабря 2024Мир

В Кремле прокомментировали подготовку визита президента Ирана в Россию

Песков: подготовка визита президента Ирана в Россию ведется, точных сроков нет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Масуд Пезешкиан

Масуд Пезешкиан. Фото: ALEXANDER NEMENOV / Pool / Reuters

Визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию готовится, однако четкого понимания сроков нет. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В настоящий момент до конца года четкого понимания, что такой визит состоится, нет. Сейчас в графике его нет. При необходимости такие контакты могут быть очень оперативно согласованы», — дал комментарий Песков.

Ранее Пезешкиан заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время. «В ближайшем будущем у меня состоится встреча с президентом России», — заявил иранский лидер.

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