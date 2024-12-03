В Кремле прокомментировали вопрос о стратегическом партнерстве между Ираном и Россией

Песков: РФ и Иран не намерены тянуть с Договором о стратегическом партнерстве

Россия и Иран не намерены тянуть с подписанием Договора о стратегическом партнерстве. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Стороны действительно не намерены тянуть подписанием соглашения», — прокомментировал данный вопрос представитель Кремля.

Ранее посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что Тегеран и Москва не имеют каких-либо проблем в вопросе заключения договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве. По словам дипломата, соглашение подготовлено. Он уточнил, что документ будет подписан во время отдельного визита президента исламской республики Масуда Пезешкиана в Москву.