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12:49, 3 декабря 2024Россия

В Кремле рассказали о непубличных встречах Путина с Медведевым

Песков: Путин и Медведев встречаются непублично, это рабочие контакты политиков
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Mikhail Tereshchenko / Kremlin / Reuters

В Кремле высказались о встречах президента России Владимира Путина с заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым. Пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова цитирует ТАСС.

В понедельник, 2 декабря, Путин сообщил о запланированной у него встрече с зампредом Совбеза.

Непубличные встречи двух политиков происходят достаточно часто, отметил Песков. Такие контакты носят рабочий характер, и пресс-служба Кремля о них, как правило, не сообщает, пояснил он.

2 декабря Путин вспомнил ставшую мемом фразу Медведева во время встречи с молодыми учеными. «Деньги есть, но вы учитесь», — произнес один из присутствующих перефразированное высказывание зампреда Совбеза. «Дмитрий Анатольевич сейчас подойдет как раз», — ответил Путин.

ЖЗЛ
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