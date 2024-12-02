Путин пошутил про Медведева в ответ на фразу «деньги есть, но вы учитесь»

Путин вспомнил Медведева в ответ на фразу «деньги есть, но вы учитесь»

Президент России Владимир Путин пошутил про зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева во время встречи с участниками IV Конгресса молодых ученых. Его слова приводятся на сайте Кремля.

В ходе мероприятия один из участников упомянул научную сессию «Деньги есть, но вы учитесь», посвященную мерам поддержки молодых ученых в России. Услышав ее название, Путин вспомнил зампреда Совбеза. «Дмитрий Анатольевич [Медведев] сейчас подойдет как раз», — с улыбкой ответил российский лидер.

Название сессии «Деньги есть, но вы учитесь» является отсылкой к популярной фразе Медведева, которую он произнес, когда был премьер-министром России. Она прозвучала в ходе его поездки в Крым в 2016 году. «Денег нет сейчас, найдем деньги — сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья», — сказал он на встрече с жителями полуострова. Эти слова распространились в интернете в искаженном виде — «Денег нет, но вы держитесь» — и стали мемом.

На встрече с молодыми учеными Путин также назвал основное предназначение науки. По словам российского лидера, наука призвана быть фундаментом для развития человечества, а также объединять людей разных взглядов.