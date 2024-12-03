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12:18, 3 декабря 2024Мир

В Кремле высказались о послании Шольца Путину

Песков о послании Шольца Путину: лидеры ЕС намерены провоцировать войну
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Некоторые лидеры Европейского союза (ЕС) намеренно провоцируют затягивание конфликта на Украине и продолжают деструктивную линию. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал послание канцлера ФРГ Олафа Шольца российскому лидеру Владимиру Путину, передает ТАСС.

«По поводу послания Шольца вряд ли нужно что-то комментировать, потому что подобные заявления делаются ежедневно представителями разных стран Евросоюза. Они намеренно продолжают свою деструктивную линию, тем самым провоцируя затягивание украинского конфликта. Только так Россия к этому и относится», — отметил представитель Кремля.

Ранее Шольц оставил послание Путину, в котором заявил, что военная, экономическая и политическая поддержка Украины со стороны Германии не ослабеет и будет продолжаться до завершения российско-украинского конфликта.

2 декабря канцлер ФРГ впервые за 2,5 года прибыл в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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