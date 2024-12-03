Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:29, 3 декабря 2024Бывший СССР

В Литве заявили о готовности предоставить убежище президенту Грузии

В Литве заявили о готовности предоставить убежище президенту Грузии Зурабишвили
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Литва может предоставить убежище президенту Грузии Саломе Зурабишвили при необходимости. О такой готовности Вильнюса заявила советник президента республики Аста Скайсгирите, сообщает радиостанция Radio Tbilisi в Telegram.

«Естественно, Литва предоставила бы убежище, если бы существовала такая необходимость, но в настоящее время президент Зурабишвили очень ясно дала понять, что она будет в Тбилиси со своим народом», — отметила Скайсгирите.

Ранее власти Литвы, Латвии и Эстонии договорились ввести санкции в отношении правительства Грузии на фоне протестов в республике и приостановки евроинтеграции. Об этом рассказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

2 декабря МИД Литвы опубликовал список грузинских чиновников, в отношении которых были введены санкции. В их число вошли основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, глава МВД Вахтанг Гомелаури и руководители силовых ведомств.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Новая вакцина против ВИЧ показала эффективность в 99 процентах случаев. Неужели мир сможет победить страшный вирус?

      Врач назвал указывающие на опасное заболевание тревожные симптомы

      Раскрыта связь между характером человека и его верхней одеждой

      В Киеве начало затапливать построенную в 2010 году станцию метро «Демиевская»

      Участник «Айдара» предрек потерю Украиной Курахово

      Россиянка решила поставить Путина в известность о годовой яме во дворе

      Раскрыты подробности о воспитателе задохнувшегося на горке в Нижнем Новгороде детсадовца

      Россиянам раскрыли способ сэкономить на отдыхе в Египте

      Потолок туалета рухнул на трех школьниц в российском регионе

      Верховная Рада вызвала министра обороны Украины из-за бракованных мин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше