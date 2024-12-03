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21:20, 3 декабря 2024Россия

В России оценили необходимость второго саммита мира для Зеленского

Рогов: второй саммит мира необходим Зеленскому для удержания власти
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА Новости оценил необходимость второго саммита мира для президента Украины Владимира Зеленского.

По мнению чиновника, мероприятие нужно политику, чтобы удержаться у власти и отсрочить конец своего правления.

«Именно с этой целью он пытается быть актуальным, быть в повестке, якобы обладая инициативой», — пояснил Рогов.

Общественный деятель считает, что инициируемые Зеленским саммиты не помогут прекращению конфликта на Украине и носят провокационный характер.

Ранее президент Украины в интервью японскому изданию Kyodo News пообещал, что Киев пригласит Россию на второй саммит мира, как это предлагают партнеры.

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