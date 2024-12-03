В России оценили необходимость второго саммита мира для Зеленского

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА Новости оценил необходимость второго саммита мира для президента Украины Владимира Зеленского.
По мнению чиновника, мероприятие нужно политику, чтобы удержаться у власти и отсрочить конец своего правления.
«Именно с этой целью он пытается быть актуальным, быть в повестке, якобы обладая инициативой», — пояснил Рогов.
Общественный деятель считает, что инициируемые Зеленским саммиты не помогут прекращению конфликта на Украине и носят провокационный характер.
Ранее президент Украины в интервью японскому изданию Kyodo News пообещал, что Киев пригласит Россию на второй саммит мира, как это предлагают партнеры.