Зеленский пообещал пригласить Россию на второй саммит мира

Зеленский: Украина пригласит Россию на второй саммит мира

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому изданию Kyodo News пообещал, что Киев пригласит Россию на второй саммит мира, как это предлагают партнеры.

Политик отметил, что украинская сторона подготовила детальный документ, который базируется на так называемой «формуле мира». Его представят всем участникам встречи, как тем, которые поддержали его, так и тем, кто не поддержал.

После того, как Киев услышит реакцию стран, он будет готов к следующим шагам. «Мы не отказываемся от своей позиции. Как все лидеры и хотели, на втором саммите должна быть Россия. Мы их пригласим», — подчеркнул Зеленский.

Ранее глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак заявил, что Украина готова провести новый саммит по «формуле мира» президента страны Владимира Зеленского в ближайшее время. Он также заявил, что Украина за время конфликта с Россией стала ближе к полноценному членству в НАТО.

