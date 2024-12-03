В Верховном суде России констатировали увеличение дефицита сотрудников

Глава Судебного департамента Иванов: в РФ некомплект судей составляет почти 20%

Некомплект судей в России составляет почти 20 процентов. Об этом сообщил генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде России Владислав Иванов, передает РИА Новости.

Иванов на заседании Совета судей России заявил, что в судах не хватает более 6,4 тысячи сотрудников. В 2024 году некомплект судей в арбитражных судах увеличился на 29 процентов, в судах общей юрисдикции — на 18 процентов, а среди мировых судей — на 13 процентов.

Глава Судебного департамента считает, что причинами являются высокие квалификационные требования, которые сочетаются с низкой заработной платой, а также высокая ответственность судей и работников аппаратов судов.

Ранее стало известно, что некомплект личного состава МВД России приблизился к 20 процентам. По состоянию на 1 ноября дефицит составил 173,8 тысячи сотрудников, или 18,8 процента от штатной численности.