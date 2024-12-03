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17:25, 3 декабря 2024Мир

Вход в здание парламента Южной Кореи заблокировали

Вход в парламент Южной Кореи заблокировали после объявления военного положения
Дарья Балацкая (редактор отдела «Мир»)
СюжетУказ Путина о введении военного положения в новых регионах

Фото: Yonhap / Reuters

Вход в здание парламента Южной Кореи блокирован после объявления военного положения. Об этом сообщает «Ёнхап».

Как отмечает агентство, доступ перекрыт даже для депутатов.

Президент республики Юн Сок Ель ввел военное положение в стране. Южнокорейская оппозиция назвала его решение противоречащим конституции, поэтому демократическая партия «Тобуро» решила созвать депутатов.

Ранее лидер Демократической партии Ли Джэ Мен заявил, что военные могут арестовать оппозиционных депутатов парламента Южной Кореи, в случае если они попытаются отменить введение военного положения. Он отметил, что уже направляется в парламент, чтобы созвать внеочередное заседание для обсуждения решения лидера страны.

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