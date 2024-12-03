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20:31, 3 декабря 2024Мир

Востоковед объяснил причину объявления военного положения в Южной Корее

Востоковед Воронцов связал военное положение в РК с внутренней политикой
Мария Сметанина
Мария Сметанина (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Yonhap / Reuters

Введение военного положения в Южной Корее связано с внутриполитическими разногласиями между президентом Юн Сок Елем и парламентом, рассказал заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, с чем связана напряженность в стране.

Политический кризис связан с разногласиями правящих кругов

«Главная причина — это острая внутриполитическая борьба и угроза импичмента президенту Южной Кореи. Его рейтинг низкий уже давно и продолжает на очень низких позициях находиться. В парламенте его партия в меньшинстве, и оппозиционное большинство проводит расследование деятельности его жены на коррупционную составляющую. В обществе в целом распространяется очень широкое негативное отношение к нему», — описал он ситуацию.

По словам востоковеда, нынешняя ситуация схожа с практикой, которую использовали первые правители страны после образования Южной Кореи как самостоятельного государства.

Угроза импичмента ему становится все более явственной, и он пошел на крайний, отчаянный шаг, чтобы удержать свою власть. Это все напоминает практику диктаторских режимов после создания Республики Корея. Они тоже своих оппонентов любили шельмовать как просеверокорейских элементов, симпатизантов и таким образом их ликвидировать

Александр Воронцоввостоковед

«Казалось бы, это все ушло в историю, в начале 90-х годов состоялась демократизация Южной Кореи, гражданские силы пришли к власти, установился демократический процесс, выборы, смена политических крыльев. В парламенте большинство — это левоцентристские и центристские силы. Назвать их просеверокорейскими — это неправда одним словом. Конечно, в Южной Корее есть и люди, и политические силы, которые симпатизируют Северной Корее, но они не в парламенте, пробиться в парламент у них шансов нет», — объяснил специалист.

Последствия обострения политической ситуации в Южной Корее непредсказуемы

Воронцов считает, что такие действия нанесут ущерб политическому строю страны.

Это недемократический шаг, это удар по демократическому процессу в Южной Корее

Александр Воронцоввостоковед

«Что будет — это покажет жизнь, последствия могут быть тяжелыми. На всех силовых позициях его [президента] верные сподвижники, они реализуют это военное положение. Это запрет парламента, это запрет политических партий, это жесткий контроль со стороны военного комитета над всеми СМИ, это запрет всех протестных выступлений и демонстраций, а они будут, вне всякого сомнения. И вопрос, насколько полиция и армия будут жестко их подавлять, как далеко это все зайдет, это все чревато кровопролитием. История Южной Кореи знает такие драматичные столкновения, так что все тревожно», — заключил он.

Вечером 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение. Он объяснил это тем, что в стране необходимо «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы и защитить свободный конституционный порядок». Политик назвал это неизбежной мерой для обеспечения свободы и безопасности граждан.

Глава государства пошел на этот шаг после попытки импичмента, которую инициировала Демократическая партия страны. После решения эта политическая сила, оппозиционная президенту, обвинила его в попытке госпереворота. Парламент на экстренном заседании отменил решение главы государства, за это проголосовали 190 депутатов. В столицу страны Сеул была стянута военная техника.

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