ВС России нанесли удар по расположению ВСУ в Киеве

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе ВС РФ по расположению ВСУ в Киеве

Российские войска нанесли удар по расположению солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве. Их могли отправить на границу с Белоруссией, сообщил в разговоре с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Киев, пригород. (...) Прилет по расположившимся в зоне отдыха [бойцам ВСУ]», — сообщил подпольщик.

Он добавил, что командование планировало отправить украинских бойцов в Черниговскую область для ротации или укрепления границы.

Ранее в Запорожской области сообщили о повреждении инфраструктуры. По словам главы местной областной военной администрации Ивана Федорова, на подконтрольной Киеву территории региона за сутки прозвучало не менее 496 взрывов.