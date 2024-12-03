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10:02, 3 декабря 2024Бывший СССР

ВС России нанесли удар по расположению ВСУ в Киеве

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе ВС РФ по расположению ВСУ в Киеве
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска нанесли удар по расположению солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве. Их могли отправить на границу с Белоруссией, сообщил в разговоре с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Киев, пригород. (...) Прилет по расположившимся в зоне отдыха [бойцам ВСУ]», — сообщил подпольщик.

Он добавил, что командование планировало отправить украинских бойцов в Черниговскую область для ротации или укрепления границы.

Ранее в Запорожской области сообщили о повреждении инфраструктуры. По словам главы местной областной военной администрации Ивана Федорова, на подконтрольной Киеву территории региона за сутки прозвучало не менее 496 взрывов.

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