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19:39, 3 декабря 2024Экономика

Всемирный банк заявил об усилении долгового бремени развивающихся стран

Развивающиеся страны выплатили по долгам рекордные $1,4 трлн в 2023 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Almaas Masood / Reuters

По итогам 2023 года долговое бремя развивающихся стран (с учетом Китая и Индии) резко усилилось, на обслуживание внешних долгов власти этих государств израсходовали в общей сложности рекордные 1,4 триллиона долларов. Об этом сообщается в докладе Всемирного банка (ВБ), посвященном состоянию мировой задолженности.

В прошлом году, как отметили аналитики организации, долговое бремя стран с развивающейся экономикой резко выросло на фоне стремительного увеличения выплат по процентам. По итогам 2023-го суммарный объем расходов на уплату процентов по долговым обязательствам достиг максимального за 20 лет показателя в 406 миллиардов долларов.

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Рост подобных расходов, добавили во Всемирном банке, привел к сокращению государственного финансирования ключевых отраслей, включая здравоохранение, образование и охрана окружающей среды. С наибольшим кризисом столкнулись беднейшие страны, которые оказались в уязвимом положении. Уход же частных кредиторов в еще большей степени осложнил финансовое положение таких государств. «Беднейшие страны, столкнувшиеся с долговым кризисом, нуждаются в облегчении долгового бремени», — резюмировал главный экономист ВБ Индермит Гилл.

Ранее РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) сообщило о росте мирового консолидированного госдолга до 101 триллиона долларов по итогам 2023 года. В сравнении с показателем 2022 года планка поднялась на 5,8 процента. В свою очередь, глобальный ВВП за отчетный период продемонстрировал рост в 4,2 процента в номинальном выражении и достиг 105,4 триллиона долларов. Таким образом, в 2023 году объем мирового госдолга составил 95,8 процента глобального ВВП.

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