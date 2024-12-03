«Яндекс Go» раскроет структуру цен на такси в своем приложении

Сервис «Яндекс Go» раскроет структуру цен на такси. Теперь в приложении можно увидеть, из чего складывается стоимость каждой поездки в рамках основных тарифов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Функция была добавлена в ответ на просьбы пользователей. Структуру цены можно посмотреть до заказа такси. Опция доступна для тарифов «Эконом», «Комфорт», «Комфорт+», «Детский» и «Вместе». Для этого нужно нажать на значок рубля в левом верхнем углу экрана смартфона после выбора тарифа и маршрута поездки.

В детализацию цены входят несколько блоков: стоимость подачи машины, базовый тариф (суммарная стоимость минут и километров по маршруту), надбавка во время повышенного спроса и стоимость дополнительных опций (например, детское кресло или перевозка животных).

Ранее стало известно, сколько в среднем зарабатывают московские таксисты. В августе-октябре сумма составила около 153 тысяч рублей.