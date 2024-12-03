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09:15, 3 декабря 2024Ценности

40-летняя Юлия Пересильд показала фото топлес в бане

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @empireofstars

Российская актриса Юлия Пересильд показала фото топлес в бане. Соответствующая публикация (на момент написания новости удалена) появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя звезда фильма «Вызов» разместила снимок, на котором предстала обнаженной, прикрыв голую грудь еловыми ветками. При этом знаменитость держала в руках кольца разрезанного грейпфрута. Кроме того, артистка отказалась от макияжа, распустив завитые в локоны светлые волосы.

В ноябре Юлия Пересильд прокатилась на яхте в мини-платье. На размещенных кадрах она позировала, опершись на защитное ограждение на борту судна и вытянув ноги вперед. При этом актриса надела белый укороченный наряд в горох с рукавами-фонариками.

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