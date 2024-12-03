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20:58, 3 декабря 2024Мир

Южнокорейская оппозиция назвала преступлением неподчинение президента решению парламента

KH: неподчинение президента Южной Кореи парламенту будет считаться преступлением
Дарья Балацкая (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

Неподчинение президента Южной Кореи Юн Сок Ёля решению Национального собрания (парламента) об отмене военного положения в стране будет считаться преступлением. Об этом заявил председатель южнокорейской оппозиционной партии «Возродим Корею» Чо Гук, сообщает The Korea Herald (KH).

«Если президент Юн Сок Ёль не выполнит резолюцию Национального собрания, это будет считаться как незаконным, так и преступным деянием», — сказал политик.

По его словам, необходимо проверить, соответствовала ли процедура объявления военного положения закону. Чо Гук считает, что ни одно из условий не было выполнено.

Ранее стало известно, что режим военного положения в Южной Корее сохранится до указа об отмене со стороны главы государства. Однако уточняется, что Юн Сок Ёль по конституции обязан отменить военное положение после такого решения парламента.

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