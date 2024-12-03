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20:43, 3 декабря 2024Мир

В Южной Корее высказались об отмене режима военного положения

YTN: военный режим сохранится в Южной Корее до указа со стороны президента
Дарья Балацкая (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yonhap / Reuters

Режим военного положения сохранится в Южной Корее до указа об отмене со стороны главы государства. Об этом сообщает телеканал YTN.

«Военное положение будет сохраняться до тех пор, пока не будет отдельного указа президента», — говорится в материале.

Как отмечает телеканал, ситуация по-прежнему остается острой как внутри, так и за пределами здания правительства. Территорию вокруг входа контролируют полиция и военные.

При этом уточняется, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль по конституции обязан отменить военное положение после такого решения парламента.

Ранее председатель парламента Южной Кореи У Вон Сик объявил режим военного положения в стране недействительным. Национальное собрание страны провело пленарное заседание и единогласно приняло резолюцию с требованием отмены военного положения.

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